«Ростов» — «Крылья Советов»: Божин удвоил преимущество самарцев

«Крылья Советов» забили второй гол в ворота «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ — 2:0.

На 56-й минуте после углового отличился Сергей Божин.