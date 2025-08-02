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«Краснодар» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в 3-м туре РПЛ 2 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Краснодар» и «Динамо» встретятся в 3-м туре чемпионата России в субботу, 2 августа. Матч на «Ozon Арене» в Краснодаре начинается в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Динамо

Трансляция игры «Краснодар» — «Динамо» пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 20.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.

Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Динамо» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Краснодар» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Краснодарцы на старте РПЛ-2025/26 обыграли «Пари НН» (3:0) и уступили «Локомотиву» (1:2). Бело-голубые начали в чемпионате России с ничьи с «Балтикой» (1:1) и победы над «Ростовом» (1:0).

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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