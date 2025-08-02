«Краснодар» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в 3-м туре РПЛ 2 августа

«Краснодар» и «Динамо» встретятся в 3-м туре чемпионата России в субботу, 2 августа. Матч на «Ozon Арене» в Краснодаре начинается в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

Трансляция игры «Краснодар» — «Динамо» пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 20.15 мск, за 15 минут до стартового свистка.

Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Динамо» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Краснодарцы на старте РПЛ-2025/26 обыграли «Пари НН» (3:0) и уступили «Локомотиву» (1:2). Бело-голубые начали в чемпионате России с ничьи с «Балтикой» (1:1) и победы над «Ростовом» (1:0).