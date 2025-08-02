Фанаты «Крыльев» подготовили баннер в честь Ракова: «В Ростов со своими раками»

Болельщики «Крыльев Советов» посвятили баннер нападающему команды Вадиму Ракову, арендованному из «Локомотива».

Полотно вывесили по ходу матча против «Ростова» в 3-м туре РПЛ. «В Ростов со своими раками», — говорится в тексте баннера.

«Крылья» арендовали 20-летнего нападающего у «Локомотива» летом. В матче с «Ростовом» Раков забил в третьем матче РПЛ подряд.