Кечинов о дебюте Солари за «Спартак»: «Видно, что Пабло очень мастеровитый игрок»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» оценил игру форварда Пабло Солари в дебютном матче за «Спартак» против «Оренбурга» (2:0).

Аргентинец забил гол на 90+6-й минуте матча.

«Пабло успел включиться в нескольких моментах, да и смог забить дебютный гол, хотя, по большему счету, ему там повезло. Тем не менее, видно, что Пабло очень мастеровитый игрок. Думаю, он способен принести пользу «Спартаку», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)