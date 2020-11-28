Ростов" - «Динамо»: за что назначен второй пенальти в ворота гостей?
На 70-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Динамо» арбитр Сергей Лапочкин занял хорошую позицию и принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота бело-голубых. В том моменте динамовец Никола Моро совершил фол по неосторожности, сбив Романа Тугарева. Видеоассистентам Павлу Кукуяну и Илье Елеференко оставалось только проверить, оставался ли мяч в игре и не укатился ли он за пределы поля в момент нарушения правил. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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