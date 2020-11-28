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Ростов" - «Динамо»: за что назначен второй пенальти в ворота гостей?

21:10

На 70-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Динамо» арбитр Сергей Лапочкин занял хорошую позицию и принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота бело-голубых. В том моменте динамовец Никола Моро совершил фол по неосторожности, сбив Романа Тугарева. Видеоассистентам Павлу Кукуяну и Илье Елеференко оставалось только проверить, оставался ли мяч в игре и не укатился ли он за пределы поля в момент нарушения правил. (Александр Бобров)

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