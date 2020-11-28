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«Ростов» — «Динамо»: видеотрансляция матча

18:30
Павел Мамаев и Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев и Николай Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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28 ноября в Ростове-на-Дону «Ростов» проведет с «Динамо» матч 16-го тура Тинькофф РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).

Команда Валерия Карпина с 26 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 27 баллов и 4-я строчка.

Следить за матчем «Ростов» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Динамо»

Ростов — Динамо

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