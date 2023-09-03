«Ростов» — «Динамо»: видео голов

«Ростов» проиграл «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет на 10-й минуте с помощью рикошета открыл Денис Макаров. Перед удаления Романа Тугарева, который получил две желтые карточки, Николя Муми Нгамале перед перерывом удвоил преимущество гостей.

Уже в добавленное время хозяева отыграли один мяч — Вячеслав Грулев забил в свои ворота.

10-я минута. Макаров — 0:1

42-я минута. Нгамале — 0:2

90+1-я минута. Грулев — в свои ворота — 1:2