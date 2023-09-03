«Ростов» — «Динамо»: видео голов
«Ростов» проиграл «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.
Счет на 10-й минуте с помощью рикошета открыл Денис Макаров. Перед удаления Романа Тугарева, который получил две желтые карточки, Николя Муми Нгамале перед перерывом удвоил преимущество гостей.
Уже в добавленное время хозяева отыграли один мяч — Вячеслав Грулев забил в свои ворота.
10-я минута. Макаров — 0:1
42-я минута. Нгамале — 0:2
90+1-я минута. Грулев — в свои ворота — 1:2
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|
3
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|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
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|7
|4
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|14
|
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|4
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|13
|
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|
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|1
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|5
|
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|7
|1
|1
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|7
|1
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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