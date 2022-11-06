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Сегодня, 17:45

«Ростов» — «Динамо»: Комличенко, Уткин, Захарян и Лещук выйдут на поле с первых минут

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.

В воротах москвичей на поле появится Игорь Лещук. Основной вратарь бело-голубых Антон Шунин пропустит встречу из-за переутомления.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.

«Динамо»: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

Запасные: Купцов, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Скопинцев, Лесовой, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 6 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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19%

2.75

Обе забьют - да

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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