«Торпедо» — «Крылья Советов»: Пиняев увеличил преимущество самарцев

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев увеличил преимущество своей команды в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» — 2:0.

На 47-й минуте футболист реализовал выход один на один с вратарем автозаводцев Александром Довбней после передачи от Романа Ежова.

Пиняев забил третий гол в сезоне-2022/23. Игра с «Торпедо» стала для него 10-й в нынешнем розыгрыше чемпионата России.