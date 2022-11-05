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Сегодня, 14:03

В «Динамо» сообщили причину пропуска Шуниным матча против «Ростова»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Антон Шунин.
Фото ФК «Динамо».

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о причине пропуска вратарем команды Антоном Шуниным матча 16-го тура РПЛ против «Ростова».

— Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с «Ростовом»?

— Да, это правда. Переутомление. По решению тренерского и медицинского штаба рекомендовано отдых и дополнительное восстановление.

Матч между «Ростовом» и «Динамо» состоится 6 ноября и начнется в 19.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 0
Спартак 1
1-й тайм

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
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Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

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П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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