В «Динамо» сообщили причину пропуска Шуниным матча против «Ростова»
В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о причине пропуска вратарем команды Антоном Шуниным матча 16-го тура РПЛ против «Ростова».
— Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с «Ростовом»?
— Да, это правда. Переутомление. По решению тренерского и медицинского штаба рекомендовано отдых и дополнительное восстановление.
Матч между «Ростовом» и «Динамо» состоится 6 ноября и начнется в 19.00 (мск).
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|
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|2
|3
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|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
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|15
|8
|5
|2
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|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
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|
6
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|7
|3
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|
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|
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|15
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|
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|15
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|3
|9
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|
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|16
|3
|3
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|12
|
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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