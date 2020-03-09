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«Ростов» — ЦСКА: за что удален Ахметов?

14:35
«Ростов» — ЦСКА: удаление Ильзата Ахметова. «Ростов» — ЦСКА: удаление Ильзата Ахметова. «Ростов» — ЦСКА: удаление Ильзата Ахметова.
«Ростов» — ЦСКА: удаление Ильзата Ахметова.
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На 20-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей и удалив их полузащитника Ильзата Ахметова за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

В том моменте Ахметов задержал двумя руками Элдора Шомуродова, убегавшего один на один с Игорем Акинфеевым. При этом хавбек ЦСКА не пытался выбить мяч. По правилам игры следовало назначить пенальти и удалить сфолившего с поля, что Безбородов и сделал. Теперь Ахметова дисквалифицируют на одну игру. (Александр Бобров)

Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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