На 20-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей и удалив их полузащитника Ильзата Ахметова за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

В том моменте Ахметов задержал двумя руками Элдора Шомуродова, убегавшего один на один с Игорем Акинфеевым. При этом хавбек ЦСКА не пытался выбить мяч. По правилам игры следовало назначить пенальти и удалить сфолившего с поля, что Безбородов и сделал. Теперь Ахметова дисквалифицируют на одну игру. (Александр Бобров)