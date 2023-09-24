«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 9-го тура
Стали известны стартовые составы «Ростова» и ЦСКА на матч 9-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Вахания, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.
ЦСКА: Акинфеев, Келвен, Гайич, Агапов, Мухин, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Матч пройдет сегодня, 24 сентября, на «Ростов Арене». Начало — в 19.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
7
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
8
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
9
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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