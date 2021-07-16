«Ростов» обыграл «Бейтар» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Ростов» победил «Бейтар» (1:0). Единственный мяч забил Али Соу.
Товарищеский матч
«Ростов» (Россия) — «Бейтар» (Израиль) — 1:0 (0:0)
Гол: Соу, 51.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Хасимото, Альмквист (Лангович, 75), Сухомлинов, Соу (Тошевски, 79), Полоз (Тугарев, 82).
Предупреждения: Глебов, 5. Байрамян, 11. Тошевски, 83.
16 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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