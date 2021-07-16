Тренер «Сочи» отреагировал на высказывания Черчесова о Джанаеве
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова о голкипере сочинцев Сослане Джанаеве.
— Черчесов сказал, что Джанаев лидер и его не хватало сборной. Вы поняли, что именно он имел в виду?
— Конечно. Прежде всего, вратари — харизматичные ребята, которые держат команду в кулаке. Сослан — наш капитан, от него идут все посылы ребятам, руководству, тренерскому штабу. Такие лидеры важны для команды. Думаю, Черчесов намекал именно на эти качества Джанаева. Он может объединить людей вокруг себя и решать определённые задачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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