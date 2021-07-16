Тренер «Сочи» отреагировал на высказывания Черчесова о Джанаеве

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова о голкипере сочинцев Сослане Джанаеве.

— Черчесов сказал, что Джанаев лидер и его не хватало сборной. Вы поняли, что именно он имел в виду?

— Конечно. Прежде всего, вратари — харизматичные ребята, которые держат команду в кулаке. Сослан — наш капитан, от него идут все посылы ребятам, руководству, тренерскому штабу. Такие лидеры важны для команды. Думаю, Черчесов намекал именно на эти качества Джанаева. Он может объединить людей вокруг себя и решать определённые задачи.