Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

22 июня, 12:10

Губернатор Нижегородской области сообщил, что «Пари НН» должен сыграть первые домашние матчи нового сезона в Саранске

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Стадион «Саранск Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении матчей «Пари НН» в Саранске.

19 июня журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» проведет от 2 до 4 домашних матчей на старте сезона в Саранске из-за выставки компании «Росатом» на стадионе в Нижнем Новгороде.

— Действительно ли «Пари НН» начнет сезоне в Саранске?

— Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией. Эти вопросы мы обсуждали даже в контексте хоккея — и в этом виде спорта могут быть перспективы. Мордовии нет в высших лигах нашего футбола и хоккея — в РПЛ и КХЛ. Поэтому, мне кажется, что жителям Саранска и региона такой вариант будет в радость. Это будет служить по-настоящему популяризации спорта.

— На какой стадии переговоры об играх в Саранске?

— Мы прорабатываем этот вариант. Находимся на финальной стадии принятия этого решения. Меня оно устраивает.

По итогам сезона-2024/25 нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге, где по сумме двух матчей уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Читайте также
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valekka

    В то время карт банковских не было,да и не мелочились!:))

    23.06.2025

  • hottie

    Тут из-за пропагандонского Росатома, поэтому не откажут точно.

    23.06.2025

  • Пан Юзеф

    Вадик сегодня с самого утра вваливает.)) Без остановки.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Если только безлимитную

    22.06.2025

  • Дмитрий-НН

    Ростатом - вотчина нижегородцев . Сейчас его возглавляет Лихачев , до этого Кириенко . Неужели вы думаете , что губернатор способен отказать зам.главы администрации Президента РФ ? Все очень просто и грустно . И отчасти смешно , потому что первые домашние игры НН - одни из самых топовых - Краснодар и Локо .

    22.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Из за Губернатора де..би..ла, команда должна играть в Саранске. Бред. Как это возможно??? Значит Черноморцу нельзя играть в соседнем регионе??? А на стадионе который не оборудован системой прохода для фэн айд и который в другом регионе, можно??? В Сочи Черноморцу нельзя??? Вот они двойные стандарты. Надо всю эту продажную верхушку разогнать, что бы другим не повадно было…

    22.06.2025

  • blue-white!

    Черноморцу отказали, потому что сочинский фарм-клуб бомжей нужно было вернуть в РПЛ...

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сначала прочитал "вывеску":) Саранск поменять на Нижний названиями

    22.06.2025

  • alur66

    Дикое позорище РПЛ. Продажная команда-которая никак не должна играть по спортивному принципу в лиге-еще и в другой город переезжает. Причем играют не в своем регионе. Двойные стандарты от РПЛ. Одним можно все-как же-Ротенбергу продались-другим-типа Черноморца-нельзя ничего. РПЛ-Днище донное.

    22.06.2025

  • kolos249

    НиНка должна быть выброшена в ФНЛ.

    22.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Так перенесите выставку в Саранск. Какая разница-что в Саранске никто не пойдёт,что в Нижнем.

    22.06.2025

  • "Меня это устраивает", а ты кто вообще такой, манией величия страдает.

    22.06.2025

  • Комсомолец 70-х

    Больше форумов, выставок, фестивалей!!! Гуляем!!!

    22.06.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Совсем о...ли, а в Питере на Зенит арене или на том же Саранском стадионе, который простаивает, выставку нельзя было устроить? Или в России места мало???

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Мне очень нравится эмблема "Бримингема", лучше только у "Сандерленда" (старая с кораблем), хоть она и простовата, и эмблема "Блэкберна", которая вообще лучшая в мире, на мой взгляд.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Глава Пентагона заявил об уничтожении ядерной программы Ирана Вот это я понимаю новость!

    22.06.2025

  • Valekka

    Сколько на кладбищах кораблей,подводных лодок,танков,самолётов,другой техники? Но разобрать нет денег .Зато есть деньги на купить металл .Ну разберут стадион,а где потом эти 365 лямов взять для личного довольствия?.Когда мы вселились в квартиру дома,мне было 9 лет.Прошло 19 лет и за всё это время я ни разу не видел комунальшиков,чтобы что-то делали,а каждый год закрывали наряды по ремонту.Мы весь ремонт проводили своими силами и за свой счёт.когда потекла крыша,понёс заявку на ремонт.Привезли шифер.Предупредил рабочих,что всё проверю.Штабель нового шифера увезли,а перекрыли привезённым старым.Я проверил,наехал на рабочих,вызвал прораба.Он сделал очень удивлённое лицо,поорал для порядка и наследующий день перекрыли новым шифером.Самое смешное,что в нашем доме жил и начальник комунального и все шишки района. А тут тебе каждый год халявных 365 лямов и играть никто не играет!

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Плюс за "балаган":)

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я бросился изучать уже после того, как пана Юзефа комментарий прочитал

    22.06.2025

  • rustov

    Причем здесь города? Речь идет о продажности (все видели, как играла Пари против Сочи) и никчемности команды. А города, что Нижний, Оренбург, Екатеринбург, все замечательные, и каждый хорош по-своему.

    22.06.2025

  • Le-stat

    - Значит так, Глебушка, на нашем стадионе будет Росатом. Освободи объект. - На нашем? - Не на вашем, а на нашем. - А где же нам играть? - Ваще пох. Хоть в Засранске. - Интересная мысль!

    22.06.2025

  • albou2

    Проще было не строить). Но у господ начальничков свои соображения.

    22.06.2025

  • albou2

    В этом деле по другому нельзя! Думаете, Кирилл и Мефодий просто так азбуку придумали? А Вольтер с Дидро письма Екатерине от нечего делать писали? Хитрость! И все во имя просвещения!

    22.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Столько прекрасных городов миллионников , где нет современной арены . А нет , построили стадион в деревне . Ну типо это же СТОЛИЦА МОРДОВИИ . Да где угодно могли бы возвести арену , но только не здесь . Да хоть Челябинск , Тюмень , Пермь , Саратов , Во всех этих городах заполнялась бы арена .

    22.06.2025

  • prapor-66

    Я знаю и об этих проблемах. Все было решаемо, т.к. инвестор готов был вложиться в строительство нового стадиона. Но исключительно под РПЛ. Если команда не выходит в РПЛ, то и вкладываться в новое строительство нет смысла. Кому нужен стадион в Саранске, если нет команды? Зачем супер-стадион в Волгограде? Да и в Сочи Фишт заполняется только на концертах, а не на футболе.

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    ))) Какой вы, однако, хитрый просветитель!

    22.06.2025

  • Федот

    Стадион в Саранске построили к ЧМ 2018.Прошло 7 лет.Как писали, что обслуживание стадиона независимо от нагрузки, обходится городу в 1 млн. руб. в день. В год это-365 млн. умножаем на 7,р равняется 2млрд 555млн руб.Проще было его разобрать!

    22.06.2025

  • albou2

    Ну да, есть немного. Зато представте, ясновельможный пан, сколько людей после моего поста бросились изучать эмблему Бирмингема! Так что это не пошлость, это - просветительство!

    22.06.2025

  • Спринт

    Стадион в Новороссийске не подходил для игры в Вышке, отнюдь, не только по вместимости трибун. Там раздевалки не соответсвуют минимального размеру, нет ложи прессы, нет нормальной судейской комнаты, нет помещения для пресс-конфкренций, нет пространства для микк-зоны, нет кабинета для взятия допинг-проб. И что либо переделать невозможно, так как все остальные помещения заняты арендаторами с долгосрочными арендными соглашениями.

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Опошлили все начисто.))

    22.06.2025

  • Федот

    В том же Сочи, на Центральном, в Краснодаре на 7-тысячнике.

    22.06.2025

  • Barry

    Здесь я тоже не понимаю промлем именно со вместимостью стадионов. И главным примером считаю Чайку. Вот кому в Песчанокопском нужен стадион на 10к+ зрителей?

    22.06.2025

  • albou2

    Если перевернуть, то женскую грудь напоминает...с ленточкой)

    22.06.2025

  • Федот

    Согласен с Вами 100%! Отмечу, что стадион в городе Н, был построен в городе, именно, к чемпионату Мира, а не в подарок команде. Как выбирали города, другой вопрос. Насчёт спортивного принципа. Сейчас в нашем гос-ве господствует капитализм, поэтому, цель она, деньги, деньги, деньги! Власть золотого тельца. Значит главенствует Шоу! Там главные, фонбеты и проч. Отсюда исчезает спортивный принцип. Остаются нужные, гонят прочь ненужных!

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Не исключаю такого варианта.

    22.06.2025

  • Спринт

    .. и ничего страшного не произошло .. акромя того, что команда изчезла в небытие .. **

    22.06.2025

  • albou2

    Значит, переезд в Саранск может принять затяжную форму.

    22.06.2025

  • albou2

    Весь мир не обязательно было дарить. Хватило бы кредитной карты МИР)))

    22.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Дело не в тебе ( «меня это устроило»), дело в футболе.

    22.06.2025

  • Спринт

    Дурдом под управлением дурацкого губера. На футбольном стадионе Нижнего выставочный балаган , а команда и болельщики оправляются на якобы дружественный мордовский невостребованник. И на кой фиг было, после колхозного собрания всея РФС, оставлять этих нижних буков в Вышке ..?

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Однажды я подарил девушке брелок "Бирмингема", сказав: "Вышло так, что наши жизни соприкоснулись, словно две планеты, и теперь мы связаны друг с другом невидимой лентой... Надеюсь, навсегда". Если вы видели эмблему "Бирмингема", вы все поймете.)

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Самое шикарное, что Никитину на футбол пох от слова вообще. Вряд ли он хоть одного игрока нашей команды сможет назвать. И эта выставка... Полный дурдом. Уверен, что поле испоганят так, что оживить его будет невозможно.

    22.06.2025

  • Valekka

    Редкое качество : когда ничего нет-не жалко! А я вот когда-то хотел весь Мир девушке подарить,а она отказалась,дорогой,сказала,подарок.Я тогда тоже от него отказался-так и остался бесхозным!!:)))

    22.06.2025

  • albou2

    Ну хоть как то играет...Хотя ситуация фантасмогорочная какая то. На атадионе - выставка, сколько продлится - неизвестно, вопросы губернатор решает, а не спортивные структуры. Бред. ПыСы. "...нет, это да" - такой оборот только в русском возможен) В польском, поди, так и не скажешь...

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Да мне для людей ничего не жаль. Тем более, у меня ничего нет.

    22.06.2025

  • albou2

    Буду знать теперь правила фопумного правописания. Не огррчайтесь! Вот сезон начнется, тогда поводы для этого сами появятся...

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    НН Пари, конечно. "Мордовии" нет, это да.

    22.06.2025

  • Valekka

    Ценные предметы обязательно дома оставить,а то можно от умиления растрогаться и всё раздать.Испытано на себе.!:))

    22.06.2025

  • albou2

    Пари НН или Мордовия? Последняя вообще уже не играет, ибо почила в бозе 5 лет как тому назад.

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Да уж больно убого играет этот клуб...

    22.06.2025

  • prapor-66

    Безобразие - это когда одна команда по спортивному принципу проходит в РПЛ (или в стыки), но ее не пускают из-за того, что стадион маленький (10 тыс. для Новороссийска мало?). А другая команда (другие команды) по спортивному принципу не проходит, но все ее преимущество в том, что государство (не сами, а государство) построило им к ЧМ стадион. Это справедливо? Что в спорте важнее: спортивный принцип или наличие денег и инфраструктуры? Для справки, в Новороссийске на этом стадионе игрались еврокубки. Валенсии 10-тысячник не помешал. На этом стадионе, одном из немногих в ПФЛ, уже установили систему ВАР. У Черноморца богатейший инвестор, готовый вкладывать средства под участие команды в РПЛ. Так что если вопрос в деньгах, то и тут все было нормально.

    22.06.2025

  • Valekka

    Не надо наговоров,в скобках ясно написано (прследняя)-значит "предпоследняя"! Я - огорчаться!:))

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Нельзя переименовывать! "Химки" - это мировой бренд.

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    С легкостью! Поговорю с каждым!

    22.06.2025

  • albou2

    Вторая и ПОСЛЕДНЯЯ. Читайте внимательней! А то сразу обзываться начинаете)))

    22.06.2025

  • Valekka

    Экий ты путанник.В подсказке было,что вторая и предпоследняя-Ф,где же тут предпоследняя Ф?

    22.06.2025

  • albou2

    Можно - РФ. Это применителтно к вашей фразе про мать или мачеху)

    22.06.2025

  • hаnt64

    Нижний - замечательный город, даже не ожидал. А команды из разных Оренбургов и Ебургов нам не нужны от слова совсем.

    22.06.2025

  • Valekka

    Яне волшебник-я только учусь.Можно всю абривиатуру по буквам?!

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Трындец

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сочувствую! Держитесь, земляне. К сожалению, пока ничем помочь вам не могу - функция наблюдения

    22.06.2025

  • albou2

    Нету. В 2020-м Мордовию официально лишили профессионального статуса. Ткк что "безвременно, безвременно...(с).

    22.06.2025

  • SuperDennis

    Черноморец мог сыграть в Ростове, губернатор лично приглашал новороссийцев на Ростов-арену.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    можно и двумя словами - российский футбол

    22.06.2025

  • ANTI BOMG

    от него что-то зависело?

    22.06.2025

  • ANTI BOMG

    в РПЛ?

    22.06.2025

  • ANTI BOMG

    кто отказал? отказали сочи и краснодар предоставляьь свои поля. а где мог бы еще сыграть черноморец?

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Может лучше на саранском стадионе нижегородскую ярмарку или выставку провести?!)

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А в Саранске вообще нет клуба?

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Там похоже вообще никто не думал

    22.06.2025

  • albou2

    В целом да, про него тоже). Но аббревиатура короче гораздо. Подсказка: вторая (и прслелняя) буква "Ф".

    22.06.2025

  • Марко Петкович

    Ничего страшного не случится. Сыграют в Саранске, разница не очень большая

    22.06.2025

  • Valekka

    Это про "Рыбнадзор"?:))

    22.06.2025

  • albou2

    Это не только про РПЛ сказать можно. Но и про другую аббревиатуру, тоже на букву Р.

    22.06.2025

  • Valekka

    Можешь принести извинения персонально каждому из 30-ти болельщиков Саранских,пришедших на матч,поехав на игру!!!:))

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Верно. Не поверю. Я это видел.

    22.06.2025

  • albou2

    Над этим вопросом народ уже лет 10 бьется, с тех пор, как стали известны города, принимающие ЧМ. Саранск с самого начала непонятки вызывал. Лично у меня одна версия: тогдашний хозяин региона был в очень хороших отношениях с Москвой, вот и выбил себе "стройку века". А потом - хоть трава не расти. Даже на стадионе)))

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не думали. Сказали - построили. Думают не те, кто строят.

    22.06.2025

  • Valekka

    Кто-нибудь увидел в посте этих двух неразумных писак СЭ слова губернатора "должен сыграть"? Буквально пару дней назад здесь же писали,что стадион в Саранске не готов к проведению матчей по правилам РПЛ.Тогда же, в чьём-то комменте прозвучало,что "эти дебилы за 7 лет развалили стадион,построенный к ЧМ"! Похоже,РПЛ просто показывает,что важны не правила,ею же установленные,а желание их применять.Видимо,Черноморец,Оренбург и Алания не входят в список покрываемых,в отличие от Торпедо и НН. ---------------------------------------------------------------------- Парралельно можно привести другой пример : руководителей команды "Иристон" Моздок обвинили в подкупе судей.В итоге команду вообще стёрли с футбольной карты России.По поводу взяток человек из руководства Торпедо даже в изолятор загремел,но Торпедо продолжит сезон в РПЛ,как ни в чём не бывало.И это наша реальность.Кому-то РФС и РПЛ-мать родная,а кому-то мачеха злая!!

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Еще какой! Такую - не напечатают. Писаный источник.

    22.06.2025

  • albou2

    Да календарь вроде как известен уже был. Уж сроки начала ЧР точно известны были.

    22.06.2025

  • albou2

    А почему выставка Росатома на стадионе? Другого места не нашлось? Или они там макет АЭС в натуральную величину поставить хотят? Кстати, если верить нашему ТВ , то Росатом на ПМЭФ уже все контракты подписал.

    22.06.2025

  • Меркатор

    В тот момент, когда это пис?лось, никто не знал. Календаиь еще не был опубликован.

    22.06.2025

  • АндрейК

    Это точно губернатор Нижегородской области? Своих болельщиков побоку, зато саранским радость

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Хороший вопрос. Но на мой взгляд, еще целесообразно спросить о том, чем думали, когда строили там стадион для ЧМ?

    22.06.2025

  • Меркатор

    Именно после этого безобразия в Регламент и был внесен пункт о необходимости иметь основной стадион в своем регионе.

    22.06.2025

  • albou2

    Как я понимаю, игру своей команды они вообще лицезреть (какое слово красивое!) не могут. А тут целый клуб из РПЛ. Чего стадиону простаивать?

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Теперь вы понимаете, что забор тоже мб источником информации

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Если я вам расскажу, чему учатся земляне, ты вы вряд ли поверите

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы бы хорошему учились. Есть такой тренер, отзывается на - Саламыч...

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На вашем заборе очень четкие буквы. Забористые.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нет, с инопоанетным гостем, но я быстро учусь у землян

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Значит все-таки умеете читать:)

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Георгич, я с тобой разговариваю, что ли?

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вижу что вы - инопланетный.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну и?

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Никакой кармы не бывает, если только вы не буддист

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На заборе тоже написано.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В статье написано почему

    22.06.2025

  • prapor-66

    Дело в том, что Тамбов больше половины чемпионата 19/20 играл в Саранске. А вторую часть того же сезона Тамбов играл в Нижнем. И ничего страшного не произошло.

    22.06.2025

  • Михаил

    Опа, а Черноморцу отказали играть в Ростове. Лига - ГНИЛЬЕ!

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Саранску нужно чистить карму за ЧМ-2018 и отсутствие своего футбола.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А может возродить Химки в Саранске. Если потребуется, то можно и Саранск переименовать

    22.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Два вопроса: почему не дома? Мордовские болелы круче нижегородских?

    22.06.2025

  • gan75

    На том свете увидят

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Говорят, что каждый житель Саранска мечтал посмотреть хотя бы один матч "Химок". Но безжалостные решалы РФС не дали им такой возможности.

    22.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Верните Урал в Премьер Лигу . Козлы

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Так никто из наших и не играет в АПЛ

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Да это вам не Химки, пан Юзеф!

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    От лица нижегородцев приношу извинения жителям Саранска за то, что им придется лицезреть убогую игру нашей команды.

    22.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Потому что в Кукуеве не проводились матчи ЧМ

    22.06.2025

  • Kupservas

    Алаев и бардак в российском футболе братья...

    22.06.2025

  • Barry

    Нельзя не иметь основной стадион в своем регионе. резервный у многих в другом регионе

    22.06.2025

  • Valery I

    там на свою команду ходило 1,5 человека с поллитрой кто же будет наслаждаться Пари НН???

    22.06.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    22.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    есть желающие на стадионе Фекала сыграть?))) а то болельщикам грустна)))

    22.06.2025

  • hаnt64

    А почему не в Кукуеве?

    22.06.2025

  • rustov

    "Саранск заслужил большой футбол". Да, да! Особенно в исполнении Пари, которой не должно быть места в РПЛ за поддавки в ответной игре с Сочи

    22.06.2025

  • gan75

    Сколько раз ещё эту информацию будут выдавать под видом "новости"? Значение слово "новость" даже самые тупые узнают в начальной школе...

    22.06.2025

  • albou2

    От 2 до 4 матчей. Они даже не знают, сколько эта выставка продлится?

    22.06.2025

  • Семён Фадеич

    В пердиве он должен их играть.

    22.06.2025

  • Андрей

    у химок можно спросить

    22.06.2025

  • Андрей

    Нищим нельзя играть в лучшем чемпионате на земле

    22.06.2025

  • dinela

    Он в натуре бивень или прикидывается? У тебя команда для кого в Саранске будет играть? Зачем их оставляли... Им ваще на болельщиков, на город нас рать!

    22.06.2025

  • prapor-66

    А разве можно проводить игры на стадионе вне своего региона? Черноморцу на этом основании отказали.

    22.06.2025

  • Aston Villa

    Идиот... Хотя чего ждать от людей связывающих себя с командой букмекерской конторы...

    22.06.2025

  • Cб.Антарктиды

    Кстати там у Форте тоже освободился хороший стадион,современный. С точки зрения локации зимние матчи можете сграть там

    22.06.2025

  • Красно синий

    Просто бред

    22.06.2025

    • «Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского на сезон-2025/26

    Аршавин — о тренерстве: «Мне нужно прийти к сильному специалисту вторым или помощником»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости