Губернатор Нижегородской области сообщил, что «Пари НН» должен сыграть первые домашние матчи нового сезона в Саранске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении матчей «Пари НН» в Саранске.
19 июня журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» проведет от 2 до 4 домашних матчей на старте сезона в Саранске из-за выставки компании «Росатом» на стадионе в Нижнем Новгороде.
— Действительно ли «Пари НН» начнет сезоне в Саранске?
— Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией. Эти вопросы мы обсуждали даже в контексте хоккея — и в этом виде спорта могут быть перспективы. Мордовии нет в высших лигах нашего футбола и хоккея — в РПЛ и КХЛ. Поэтому, мне кажется, что жителям Саранска и региона такой вариант будет в радость. Это будет служить по-настоящему популяризации спорта.
— На какой стадии переговоры об играх в Саранске?
— Мы прорабатываем этот вариант. Находимся на финальной стадии принятия этого решения. Меня оно устраивает.
По итогам сезона-2024/25 нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге, где по сумме двух матчей уступил «Сочи» (2:1, 1:3).
16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1