Губернатор Нижегородской области сообщил, что «Пари НН» должен сыграть первые домашние матчи нового сезона в Саранске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении матчей «Пари НН» в Саранске.

19 июня журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» проведет от 2 до 4 домашних матчей на старте сезона в Саранске из-за выставки компании «Росатом» на стадионе в Нижнем Новгороде.

— Действительно ли «Пари НН» начнет сезоне в Саранске?

— Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков. Мне нравится история с коллаборацией нижегородского большого спорта с Мордовией. Эти вопросы мы обсуждали даже в контексте хоккея — и в этом виде спорта могут быть перспективы. Мордовии нет в высших лигах нашего футбола и хоккея — в РПЛ и КХЛ. Поэтому, мне кажется, что жителям Саранска и региона такой вариант будет в радость. Это будет служить по-настоящему популяризации спорта.

— На какой стадии переговоры об играх в Саранске?

— Мы прорабатываем этот вариант. Находимся на финальной стадии принятия этого решения. Меня оно устраивает.

По итогам сезона-2024/25 нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге, где по сумме двух матчей уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.