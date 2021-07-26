«Нижний Новгород» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ
17:45
«Нижний Новгород» в матче первого тура Тинькофф чемпионата России примет на своем поле «Сочи». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов, Галаджан, Балай.
Запасные: Анисимов, Пенчиков, Горбунов, Могилевец, Берковский, Ткачук, Сулейманов.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Родригу, Прохин, Барач, Заика, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа, Воробьев.
Запасные: Джанаев, Адамов, Юрганов, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Дуганджич.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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