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«Нижний Новгород» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

17:45
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«Нижний Новгород» в матче первого тура Тинькофф чемпионата России примет на своем поле «Сочи». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов, Галаджан, Балай.

Запасные: Анисимов, Пенчиков, Горбунов, Могилевец, Берковский, Ткачук, Сулейманов.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Родригу, Прохин, Барач, Заика, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа, Воробьев.

Запасные: Джанаев, Адамов, Юрганов, Маммана, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Дуганджич.

Нижний Новгород — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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