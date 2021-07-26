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Александр Кержаков: «Самая основная задача — это справиться с волнением»

18:55
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Надеюсь, что наши футболисты готовы. Матч покажет. Самая основная задача — это справиться с волнением. А в остальном они готовы.

Пока мы наберем хотя бы полную заявку, трансферная кампания будет продолжаться», — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».

Александр Кержаков дебютирует в официальном матче на посту главного тренера «Нижнего». Для него это также первая игра в РПЛ в статусе тренера.

Нижний Новгород — Сочи

 

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Иван Шитик все материалы автора

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