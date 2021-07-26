Александр Кержаков: «Самая основная задача — это справиться с волнением»
18:55
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
«Надеюсь, что наши футболисты готовы. Матч покажет. Самая основная задача — это справиться с волнением. А в остальном они готовы.
Пока мы наберем хотя бы полную заявку, трансферная кампания будет продолжаться», — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».
Александр Кержаков дебютирует в официальном матче на посту главного тренера «Нижнего». Для него это также первая игра в РПЛ в статусе тренера.
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю