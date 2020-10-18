РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Ахмат»: Терентьев, Мамаев и Мелкадзе выйдут с первых минут

17:50
Теги:

Стали известны составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19:00 мск.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев, Мамаев, Глебов, Хашимото, Обухов, Полоз.

Запасные: Бабурин, Поярков, Безруков, Гапечкин, Тугарев, Топурия, Сухомлинов, Тошевски, Сохиев.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Полярус, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Анхель, Кармаев, Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир