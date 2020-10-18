«Ростов» — «Ахмат»: Терентьев, Мамаев и Мелкадзе выйдут с первых минут
Стали известны составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19:00 мск.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев, Мамаев, Глебов, Хашимото, Обухов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Поярков, Безруков, Гапечкин, Тугарев, Топурия, Сухомлинов, Тошевски, Сохиев.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Полярус, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Анхель, Кармаев, Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.