Карасева и Иванова не позвали на сбор судей УЕФА. В отличие от украинца Балакина и израильтян

Как стало известно «СЭ», российские судьи Сергей Карасев и Сергей Иванов не приглашены на сбор арбитров УЕФА, который пройдет с 1 по 3 сентября в Женеве.

До этого Карасева вызывали на сбор в сентябре 2023 года. Он тоже проходил в Швейцарии.

В этот раз в занятиях примут участие 85 рефери из элитной и первой групп — все, кроме наших арбитров. В Женеву позвали и Николая Балакина, представляющего Украину, и израильтян Ореля Гринфельда и Игаля Фрида.