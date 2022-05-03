«Руй был неудобен определенным лицам». Мостовой высказался о словах Витории о работе в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Руя Витории о работе в России. Ранее португальский специалист в интервью Marca заявил о кадровых перестановках и отсутствии трансферов в «Спартаке».

«Это правда, он ничего не придумал. Мы всегда об этом говорили. Кого ему купили? Никого. Ему никого не дали. Когда он приходил, он договаривался с одними людьми, а потом случилась череда увольнений. Почему так происходит? Многое зависит от того, с кем ты идешь, кто тебя приглашает. Достаточно вспомнить Эмери. Руй был неудобен определенным лицам. Кто знал Ваноли до назначения в «Спартак»? Его тоже никто не знал. Это нормальное явление в футболе», — сказал Мостовой «СЭ».

Напомним, Руй Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.