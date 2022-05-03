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Экс-футболист ЦСКА посоветовал клубу выкупить права на полузащитника Языджи у «Лилля»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист армейцев Владимир Кулик прокомментировал возможный выкуп полузащитника Юсуфа Языджи у «Лилля».

— Наверное, трансфер хороший, игрок тоже нормальный. Любой трансфер всегда полезен для команды. Если Языджи приехал из французской лиги, ожидаемо, что он стал лидером в ЦСКА. Нет смысла тогда покупать иностранцев, если он не становится лидером, — сказал Кулик «РБ Спорт».

— Как вам Языджи в ЦСКА?

— Он проявил себя на хорошем уровне, показал, что есть техника. В нашем чемпионате Юсуф играет очень прилично. Конечно, это усиление для армейцев.

Ранее агент игрока Адам Чебеджи заявил, что армейцы выкупят футболиста за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В составе «Лилля» форвард становился чемпионом страны и завоевывал Суперкубок Франции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kulik-yazy-dzhi-ochen-prilichno-vy-glyadit-v-rpl-i-ego-polnotsenny-j-transfer-v-tsska-e-to-usilenie/
Владимир Кулик
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
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