Экс-футболист ЦСКА посоветовал клубу выкупить права на полузащитника Языджи у «Лилля»

Экс-футболист армейцев Владимир Кулик прокомментировал возможный выкуп полузащитника Юсуфа Языджи у «Лилля».

— Наверное, трансфер хороший, игрок тоже нормальный. Любой трансфер всегда полезен для команды. Если Языджи приехал из французской лиги, ожидаемо, что он стал лидером в ЦСКА. Нет смысла тогда покупать иностранцев, если он не становится лидером, — сказал Кулик «РБ Спорт».

— Как вам Языджи в ЦСКА?

— Он проявил себя на хорошем уровне, показал, что есть техника. В нашем чемпионате Юсуф играет очень прилично. Конечно, это усиление для армейцев.

Ранее агент игрока Адам Чебеджи заявил, что армейцы выкупят футболиста за 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В составе «Лилля» форвард становился чемпионом страны и завоевывал Суперкубок Франции.