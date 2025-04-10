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10 апреля 2025, 15:33

Непомнящий: «Локомотив» не боится доверять молодым российским футболистам»

Алина Савинова

Российский тренер Валерий Непомнящий похвалил ЦСКА и «Локомотив» за то, что клубы не боятся доверять молодым российским футболистам.

«Армейцы, как и «Локомотив», импонируют тем, что не боятся доверять молодым российским футболистам. Вот и в этом туре у них проявил себя другой Глебов — Кирилл, отдавший голевую передачу и заработавший пенальти. Не говоря уж про Матвея Кисляка, которого отмечать не устаю и который становится все более зрелым мастером.

То же примерно могу сказать и про Данилу Годяева из «Локо». Видно, что парень способен и классно в отборе сыграть, и пасом вперед обострить — классический центральный хавбек, который по идее должен уметь все. Явно на пользу ему пошла аренда в Белоруссию, в «Арсенал» из Дзержинска, где он попробовал на вкус взрослый футбол. Тройка центральных полузащитников Баринов — Годяев — Батраков у «Локомотива» в игре с «Зенитом» мне очень понравилась. Кстати, обратите внимание, что про Батракова мы уже и не говорим как про подающего надежды. Он стал настоящим лидером команды, что, несомненно, тоже результат клубной политики, ориентированной на то, чтобы развивать молодых российских футболистов, доверять им», — приводит «МК Спорт» слова Непомнящего.

После 23 туров нынешнего сезона РПЛ ЦСКА с 44 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. «Локомотив» с 41 баллом идет шестым.

Источник: КП Спорт
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Валерий Непомнящий
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Локомотив» не будет предлагать Тикнизяну новый контракт

Акинфеев стал лучшим игроком ЦСКА в марте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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