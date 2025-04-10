Непомнящий: «Локомотив» не боится доверять молодым российским футболистам»

Российский тренер Валерий Непомнящий похвалил ЦСКА и «Локомотив» за то, что клубы не боятся доверять молодым российским футболистам.

«Армейцы, как и «Локомотив», импонируют тем, что не боятся доверять молодым российским футболистам. Вот и в этом туре у них проявил себя другой Глебов — Кирилл, отдавший голевую передачу и заработавший пенальти. Не говоря уж про Матвея Кисляка, которого отмечать не устаю и который становится все более зрелым мастером.

То же примерно могу сказать и про Данилу Годяева из «Локо». Видно, что парень способен и классно в отборе сыграть, и пасом вперед обострить — классический центральный хавбек, который по идее должен уметь все. Явно на пользу ему пошла аренда в Белоруссию, в «Арсенал» из Дзержинска, где он попробовал на вкус взрослый футбол. Тройка центральных полузащитников Баринов — Годяев — Батраков у «Локомотива» в игре с «Зенитом» мне очень понравилась. Кстати, обратите внимание, что про Батракова мы уже и не говорим как про подающего надежды. Он стал настоящим лидером команды, что, несомненно, тоже результат клубной политики, ориентированной на то, чтобы развивать молодых российских футболистов, доверять им», — приводит «МК Спорт» слова Непомнящего.

После 23 туров нынешнего сезона РПЛ ЦСКА с 44 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. «Локомотив» с 41 баллом идет шестым.