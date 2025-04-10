Акинфеев стал лучшим игроком ЦСКА в марте

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает пресс-служба армейцев.

В голосовании экспертов 39-летний голкипер и полузащитник Матвей Кисляк получили по четыре голоса, а в голосовании болельщиков победил Кисляк. Решающий голос за капитана ЦСКА был отдан генеральным партнером клуба.

В марте Акинфеев провел четыре матча, трижды сыграв на ноль. Также он отдал одну результативную передачу.

Ранее вратарь ЦСКА также был назван лучшим игроком марта в чемпионате России. В голосовании Акинфеев опередил Ивана Сергеева («Крылья Советов»), Артема Дзюбу («Акрон»), Ярослава Гладышева («Динамо») и Станислава Агкацева («Краснодар»).