«Локомотив» не будет предлагать Тикнизяну новый контракт

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не планирует предлагать новый контракт защитнику Наиру Тикнизяну.

25-летний Тикнизян перешел в «Локомотив» в 2021 году. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Трансферная стоимость Тикнизяна, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Текущий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.