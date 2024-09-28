Роша заявил, что впечатлен физической формой Пьянича

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в рамках 10-го тура РПЛ.

«Очень рады победить. Мы реализовываем то, что наигрываем на тренировках. Воплотили в жизнь свою игру, команда очень довольна сегодняшним матчем», — сказал Роша.

Также бразилец высказал мнение о переходе в московский клуб боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Пьянич — отличный, великолепный игрок, который нам поможет. Физически он хорош. Думаю, он как можно скорее вольется в наш коллектив. Мы знаем его послужной список и качества», — добавил Роша.

ЦСКА (17 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (6) остается последним, 16-м в турнирной таблице.