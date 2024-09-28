«Локомотив» — «Спартак»: Барко реализовал пенальти и сравнял счет

«Спартак» отыгрался в гостевом матче с «Локомотивом» в 10-м туре РПЛ — 1:1.

Пенальти на 16-й минуте реализовал Эсекьель Барко. Одиннадцатиметровый был назначен за фол на Тео Бонгонда.