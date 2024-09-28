Круговой сравнил переходы Пьянича и Малкома в РПЛ: «По статусу лучше Миралем»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в комментарии «СЭ» сравнил переход Малкома в «Зенит» 2019 году и Миралема Пьянича в ЦСКА.

— Ты играл с Малкомом в «Зените», а сейчас будешь с Пьяничем. Кто из них круче?

— По опыту, конечно, круче Пьянич. Но Малком тоже играл в «Барселоне». Оба эти трансфера очень сильно обсуждаются в мире. Наверное, по статусу лучше Пьянич, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА после 10-го тура занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.