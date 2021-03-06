Рондон: «Пенальти бил уверенно»
Нападающий ЦСКА Саломон Рондон подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).
«Мы все очень хорошо отработали. Прекрасно понимали, что соперник будет играть длинными передачами, — сказал нападающий в эфире «Матч Премьер». — Я оказывал давление и не давал им вперед распасовать. Доволен, считаю, хороший матч провели.
Пенальти бил уверенно. Мы все стараемся помогать друг другу и поддерживать».
В этой встрече венесуэлец забил дебютный гол в составе московского клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю