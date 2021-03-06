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Рондон: «Пенальти бил уверенно»

16:07
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Нападающий ЦСКА Саломон Рондон подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Мы все очень хорошо отработали. Прекрасно понимали, что соперник будет играть длинными передачами, — сказал нападающий в эфире «Матч Премьер». — Я оказывал давление и не давал им вперед распасовать. Доволен, считаю, хороший матч провели.

Пенальти бил уверенно. Мы все стараемся помогать друг другу и поддерживать».

В этой встрече венесуэлец забил дебютный гол в составе московского клуба.

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