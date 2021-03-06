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Гончаренко: «Победа заслуженная, Рондон попадает в нужные моменты»

16:20
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ"/Canon EOS 1DХ Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ"/Canon EOS 1DХ Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:0) подвел итоги встречи и оценил действия новичка Саломона Рондона, забившего гол с пенальти.

— Победа заслуженная. Мы хорошо действовали, не давали «Ахмату» развернуться. 2:0 — это хороший результат. После поражения в кубковом матче было важно победить, — отметил Гончаренко.

— Оцените игру Помазуна.

— Те моменты, которые надо было сыграть на выходах, — он играл. Ему очень важно было сыграть после «Локомотива» «на ноль». Очень важно, что чувствовалась его уверенность.

— Как оцените Рондона?

— Мы должны использовать его лучше. Учитывая его качества. Он лучше стал двигаться, он попадает в нужные моменты.

— Когда Акинфеев восстановится, будете ли давать играть Помазуну?

— Посмотрим. Может кубковые матчи, будем исходить из календаря.

— По Ахметову. Довольны его игрой?

— Он весь подготовительный период провел в общей группе. Он хорошо готов физически, технически тоже никогда проблем не было. Он понимает, что ему нужно делать на поле. Учитывая отсутствие Облякова и Дзагоева, он хорошо нам помогает.

(Филипп Нагорный)

ЦСКА — Ахмат

 

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