Гончаренко: «Победа заслуженная, Рондон попадает в нужные моменты»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:0) подвел итоги встречи и оценил действия новичка Саломона Рондона, забившего гол с пенальти.
— Победа заслуженная. Мы хорошо действовали, не давали «Ахмату» развернуться. 2:0 — это хороший результат. После поражения в кубковом матче было важно победить, — отметил Гончаренко.
— Оцените игру Помазуна.
— Те моменты, которые надо было сыграть на выходах, — он играл. Ему очень важно было сыграть после «Локомотива» «на ноль». Очень важно, что чувствовалась его уверенность.
— Как оцените Рондона?
— Мы должны использовать его лучше. Учитывая его качества. Он лучше стал двигаться, он попадает в нужные моменты.
— Когда Акинфеев восстановится, будете ли давать играть Помазуну?
— Посмотрим. Может кубковые матчи, будем исходить из календаря.
— По Ахметову. Довольны его игрой?
— Он весь подготовительный период провел в общей группе. Он хорошо готов физически, технически тоже никогда проблем не было. Он понимает, что ему нужно делать на поле. Учитывая отсутствие Облякова и Дзагоева, он хорошо нам помогает.
(Филипп Нагорный)
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