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ЦСКА — «Ахмат»: все голы матча РПЛ

15:58
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 марта. Москва. ЦСКА — «Ахмат». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА принимал «Ахмат» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб одержал победу со счетом 2:0.

38-я минута: гол Саломона Рондона

52-я минута: гол Николы Влашича

ЦСКА — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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