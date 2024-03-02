Ромащенко — о победе над «Уралом»: «Терпели, искали шанс и нашли его»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подвел итоги матча «Уралом» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

«Мы ожидали тяжелой игры. «Урал» – очень организованная и боевая команда. Ожидали очень большее количество дуэлей и оказались к этому готовы. Мы терпели, искали шанс и нашли его.

О каком-то супер хорошем качестве игры нет смысла говорить, потому что это первая игра после сборов. Это всегда непросто», – сказал Ромащенко в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» (20 очков) поднялся на 12-е место в РПЛ, обойдя в турнирной таблице «Урал» (19), который опустился на 13-ю строчку.

В следующем туре екатеринбуржцы на своем поле примут «Зенит», а «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Оба матча пройдут 9 марта.