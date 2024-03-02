Зарема назвала нынешний «Зенит» слабейшим за все годы: «Дзюбы им не хватает»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на ничью красно-белых в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Лучшего игрока матча надо было дать Хлусевичу за спасение ворот после удара Дуарте. На мой взгляд, это самый эпичный момент в матче. Это слабейший «Зенит» за все годы, без драйва и желания доминировать. Дзюбы им не хватает», — сказала Зарема «СЭ».

Ранее лучшим игроком встречи был признан нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.