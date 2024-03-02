Слишкович рассказал о помощи Джикии на скамейке запасных во время матча с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о помощи капитана Георгия Джикии на скамейке запасных во время матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Джикия сегодня выглядел как второй тренер.

— Георгий — капитан. Ими не становятся, а рождаются. У Георгия есть лидерские качества, он старается гнать команду даже в тот момент, когда не находится на поле. Остальные ребята тоже помогали. Георгий — эмоциональный человек, поддерживал команду. Делал то, что должен был. Мы гордимся, что у нас есть такой игрок.

Красно-белые набрали 31 очко и занимают четвертое место в таблице РПЛ. «Спартак» 10 марта примет «Факел».