Романов включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Спартака»
«СЭ» определил лучшего футболиста 2025 года в России. Им стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (243 балла). Также в пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар», 153 балла), Джон Кордоба («Краснодар», 145 баллов), Матвей Кисляк (ЦСКА, 136 баллов) и Максим Глушенков («Зенит», 95 баллов).
В голосовании нашего издания приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов поставил на первое место нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
Также в его пятерку вошли: Максим Глушенков («Зенит»), Эсекьель Барко («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Алексей Батраков («Локомотив»).
В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -