Некрасов назвал Дмитриева лучшим игроком 2025 года

«СЭ» определил лучшего футболиста 2025 года в России. Им стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (243 балла). Также в пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар», 153 балла), Джон Кордоба («Краснодар», 145 баллов), Матвей Кисляк (ЦСКА, 136 баллов) и Максим Глушенков («Зенит», 95 баллов).

В голосовании нашего издания приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поставил на первое место полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева.

Также в его пятерку вошли: Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Жедсон Фернандеш («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.