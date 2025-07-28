Романо: ЦСКА близок к трансферу форварда «Эстудиантеса» Паласиоса за 7 миллионов евро

ЦСКА достиг соглашения с «Эстудиантесом» по переходу нападающего Тиаго Паласиоса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Армейцы заплатят за 24-летнего уругвайца 7 миллионов евро. В рамках сделки в «Эстудиантес» перейдет нападающий Адольфо Гайч.

Контракт Паласиоса с клубом действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне фланговый нападающий забил 6 мячей и сделал 4 голевых паса в 25 матчах за клуб.

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