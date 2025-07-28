Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника Имадеддина Аззи

Защитник «УСМ Алжир» Имадеддин Аззи перешел в махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.

27-летний алжирец будет выступать под 3-м номером.

В сезоне-2024/25 Аззи провел 26 матчей и забил 1 гол. Аззи является старшим братом защитника махачкалинцев Мохамеда Аззи.

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