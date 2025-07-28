Медведев сообщил, что «Зенит» не собирается расставаться с Глушенковым

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев опроверг вероятность ухода полузащитника Максима Глушенкова.

«Зенит» может расстаться с Глушенковым? Это провокационная ложь», — сказал Медведев Odds.ru.

В матче 2-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2. Встреча прошла в Казани. Глушенков покинул поле после первого тайма, а затем главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал его действия на послематчевой пресс-конференции.

Хавбеку Глушенкову в понедельник исполняется 26 лет. Он выступает за «Зенит» с июля 2024 года. За это время полузащитник сыграл в 28 матчах, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость Глушенкова, по данным портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.