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Сегодня, 13:00

Романцев: «Зачем Мендес ударил Мозеса, который выбегал из штрафной? Нелепость, но это фол»

Александр Львов
Обозреватель
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что пенальти в ворота ЦСКА в матче с красно-белыми был назначен верно.

— В моменте с первым голом Промеса как-то странно повела себя оборона ЦСКА, — заявил Романцев. — Сначала дала Зиньковскому свободно сделать верховую передачу на дальнюю штангу Промесу. А тот при попустительстве Гайича из вратарской головой пробил мимо Акинфеева. И к этому голу не могло быть претензий ни у Карасева, ни у ВАР, которые до этого отменили забитые мячи Игнатова и Заболотного.

— Вам не показались спорными эти решения?

— Показались или не показались — это все лирика. Если арбитр вынес решение, то обжалованию оно уже не подлежит. Если я скажу, что ситуация, после которой забивал Заболотный, была ближе к офсайду, чем та, когда отличился Игнатов, то Романцева как болельщика «Спартака» тут же обвинят в предвзятости. В обоих случаях, как говорится, все было на тоненького.

Единственное, из-за чего мне жаль, — что не засчитали гол после изумительной по исполнению комбинации в касание и с последним пасом пяткой Соболева на Игнатова. Я слышал, что в таких спорных случаях судьи должны принимать решения в пользу атакующей стороны.

— А что тогда скажете о моменте, после которого был назначен пенальти в ворота ЦСКА, решивший исход встречи?

— На мой взгляд, для армейцев это был несчастный случай. Ну зачем Мендес ударил по ноге выбегавшего из штрафной Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было. И здесь, можно сказать, «Спартаку» повезло.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками, отставание красно-белых от ЦСКА, идущего вторым, составляет 1 очко.

Виллиан Роша. «Удаление Роши заслуженное. Как и победа «Спартака». Романцев — о жесте Соболева, Промесе и эмоциях от дерби

Олег Романцев
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

 26 1 4
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