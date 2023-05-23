В «Динамо» ожидают решения «Фейеноорда» по выкупу Шиманьски

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении полузащитника Себастьяна Шиманьски в клуб.

В данный момент 24-летний поляк выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.

— Агент Шиманьски заявлял, что игрок не вернется.

— Шиманьски находится в аренде, у команды есть опция выкупа. Срок по реализации этой опции не наступил. Ожидаем от них решения.

Ранее агент Шиманьски исключил возможность возвращения игрока в Россию. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Po Gwizdku.

«Фейеноорд» арендовал Шиманьски у «Динамо» в июле 2022 года. Хавбек забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за нидерландскую команду.