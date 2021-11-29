Губерниев призвал улучшить видеонаблюдение на стадионах после массового задержания фанатов ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на массовое задержание фанатов после матча Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Мне кажется, что для начала на стадионе должны работать все камеры, чтобы быстро распознать зачинщиков, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Стричь всех под одну гребенку странно. Хулиганов на стадионе много, но мне кажется, что полиция проявила чрезмерную жесткость. Но еще раз хочу сказать — оборудуйте на стадионе камеры, чтобы просматривались все сектора. Тогда будет легко вычислить правонарушителей, не будет проблем. Система распознавания лиц работает. Мне кажется, что в такой ситуации не только силовые методы работают. С фанатами можно вести диалог. Нужно наказывать тех, кто совершил правонарушение, но наказывать по закону. Устраивать костры на стадионе нельзя. Все это знают. С зачинщиками нужно обходиться по закону, но стричь всех под одну гребенку неправильно».

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.