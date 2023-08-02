Романцев: «Возможно, из стран, где ненавидят Россию, легионеры к нам не поедут. Они и на хрен не нужны!»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на новость об отказе итальянского «Сассуоло» продавать защитника Рожерио красно-белым.
— «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» защитника Рожерио, объяснив это нежеланием иметь дело с Россией. Как думаете, это может породить проблему приобретения легионеров и наконец заставит футбольных чиновников уделять больше внимания воспитанию молодежи?
— Вопрос не в бровь, а в глаз! Сколько лет ведутся бесконечные разговоры о повышении качества подготовки и поиска талантливой молодежи. Особенно громко об этом начинают говорить после неудач в международных турнирах. Кстати, недавно мы затрагивали эту тему в Костроме, где побывали с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным и Евгением Алдониным на турнире детских команд. И сошлись во мнении, что, прежде всего, надо подумать о достойной зарплате для тех, кто не только учит мальчишек футболу, но еще и жизни, воспитывает в них характер, умение преодолевать трудности. Но у нас за гроши от тренеров еще и требуют побед во всех турнирах. И добывать их приходится любой ценой. Иначе уволят. Потому и стараются они брать тех пацанов, кто физически посильнее да ростом повыше.
Вспоминаю, как возился в красноярской школе с моим другом и земляком Тархановым наш тренер Юрий Альбертович Уринович, царствие ему небесное! Сашка был невысокого роста, да еще и с сердцем проблемы. Но тренер от него не отходил — во всем подбадривал, помогал побыстрее окрепнуть, в себя поверить. И пошло дело — заиграл Тарханов в Красноярске, потом в хабаровском СКА, откуда его пригласили в ЦСКА. И везде был лидером! Вот что значит тренерское внимание и забота. Кстати, недавно в семье Тархановых прошло большое событие — золотая свадьба! А полвека назад я был свидетелем того, как Саша и Людмила заключали тот счастливый союз. Бежит время...
Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны — обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, — милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу.
23 июля генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил о завершении переговоров по трансферу Рожерио.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0