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Сегодня, 08:38

Акинфеев заявил, что устал от футбола

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не намерен уходить в медиафутбол после завершения карьеры.

«По графику это совершенно легче, я могу понять тех, кто заканчивает и идет туда. Но я не пойду. Какой медиафутбол? Мне этот футбол уже вот так (проводит по горлу). Даже есть какие-то истории, предлагают из бывшей команды, по юношам: «Пойдем встретимся». Я говорю: «Ребят, давайте встретимся где-то в ресторане, посидим просто. В футбол я играть не хочу». Мне этот мяч уже реально надоел», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

37-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за армейцев в марте 2003 года в возрасте 16 лет. Всего в составе красно-синих голкипер провел 743 матча во всех турнирах, пропустил 666 голов и отыграл 310 встреч на ноль.

В составе ЦСКА Акинфеев по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, 6 раз становился чемпионом страны и завоевывал Кубок УЕФА.

Источник: YouTube-канал «Шоу Известь»
Игорь Акинфеев
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ФК ЦСКА (Москва)
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3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

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Федор Чалов

Федор Чалов

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П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Ахмат

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Милан Гайич

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