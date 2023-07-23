Генеральный директор «Спартака» Малышев сообщил, что переговоры по Рожерио закончены

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что думает о трансфере защитника «Сассуоло» Рожерио в московский клуб.

— Агент Рожерио сказал, что «Сассуоло» отказался продавать игрока «Спартаку» из этических соображений? Это правда?

— Мне сложно комментировать слова агента, что он имел в виду и хотел этим сказать. Мы действительно рассматривали данного игрока и вели переговоры. На данный момент переговоры окончены.

— Нет шансов пока?

— Я не вижу, если честно. У нас было понимание, что мы близки к договоренности, но в «Сассуоло» приняли такое решение.

— Официально бумагу прислали? Была ли там мотивировка?

— На данный момент мы просто остановили переговоры. Комментариев такого рода в документах у нас нет.

— Итальянцы остановили переговоры? Возможно ли возвращение к данной кандидатуре?

— На данном этапе это невозможно. «Сассуоло» проинформировал, что не хочет продавать футболиста.

— Рассматривает ли «Спартак» кого-то еще на позицию центрального защитника?

— Мы рассматриваем варианты усиления. Но есть смысл говорить о сделке только в том случае, если вариант действительно усилит команду.

Ранее директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб отказался оформлять переход по этическим причинам.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 37 матчах команды и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.