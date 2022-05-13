Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в преддверии матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» высказал мнение, что красно-белые не проиграют. По его словам, питерцы не являются безоговорочным лидером чемпионата России.

«Гегемония «Зенита», скорее всего, отрицательно сказывается на нашем чемпионате. Но не вижу, что эта команда — безоговорочный лидер. Другим командам нужно поверить в себя. Тому же «Динамо», ЦСКА. «Локомотив» развалили почему-то, убрав Семина, как мне кажется. «Спартак», если каждый матч будет играть с позиции силы, сможет бороться с «Зенитом».

Нравится ли мне «Спартак» при Зареме Салиховой? Давайте другой вопрос. Я просто не знаю, как там все устаивается.

1:7 от «Зенита» в первом круге — стечение обстоятельств. Не думаю, что мы проиграем в следующем матче. Есть ощущение, что минимум ничья будет. Я играл в статусе досрочного чемпиона. Как бы «Зенит» в грудь себя не бил, проносит не выложится. Они все сделали, выполнили задачу. Я это проходил десятки раз. Если «Спартак» настроится и будет помнить об этом поражении, должны выиграть".