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Романцев — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Есть ощущение, что минимум ничья будет»

Романцев заявил, что «Спартак» не проиграет «Зениту»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в преддверии матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» высказал мнение, что красно-белые не проиграют. По его словам, питерцы не являются безоговорочным лидером чемпионата России.

«Гегемония «Зенита», скорее всего, отрицательно сказывается на нашем чемпионате. Но не вижу, что эта команда — безоговорочный лидер. Другим командам нужно поверить в себя. Тому же «Динамо», ЦСКА. «Локомотив» развалили почему-то, убрав Семина, как мне кажется. «Спартак», если каждый матч будет играть с позиции силы, сможет бороться с «Зенитом».

Нравится ли мне «Спартак» при Зареме Салиховой? Давайте другой вопрос. Я просто не знаю, как там все устаивается.

1:7 от «Зенита» в первом круге — стечение обстоятельств. Не думаю, что мы проиграем в следующем матче. Есть ощущение, что минимум ничья будет. Я играл в статусе досрочного чемпиона. Как бы «Зенит» в грудь себя не бил, проносит не выложится. Они все сделали, выполнили задачу. Я это проходил десятки раз. Если «Спартак» настроится и будет помнить об этом поражении, должны выиграть".

Олег Романцев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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