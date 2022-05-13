Романцев о Fan ID: «Считаю, что нужно прекратить издевательство над болельщиками. Больше заниматься нечем Госдуме?»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о бойкоте болельщиками матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

— Стоит ли болельщикам прервать бойкот на финал?

— Я вообще считаю, что нужно прекратить издевательство над болельщиками. Больше заниматься нечем Госдуме? Люди всего навсего требуют хлеба и зрелищ. Мне кажется, ставить им штамп — неправильно. Я на стороне болельщиков.

Fan ID, или «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования», — паспорт болельщика, без которого не будет доступа на стадион. Соответствующий закон, принятый Госдумой и Советом Федерации, 30 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Напомним, что система Fan ID действовала во время ЧМ-2018 и на матчах Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.