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Романцев о Fan ID: «Считаю, что нужно прекратить издевательство над болельщиками. Больше заниматься нечем Госдуме?»

Романцев высказался о бойкоте болельщиками матчей из-за принятия закона о введении Fan ID
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о бойкоте болельщиками матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

— Стоит ли болельщикам прервать бойкот на финал?

— Я вообще считаю, что нужно прекратить издевательство над болельщиками. Больше заниматься нечем Госдуме? Люди всего навсего требуют хлеба и зрелищ. Мне кажется, ставить им штамп — неправильно. Я на стороне болельщиков.

Fan ID, или «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования», — паспорт болельщика, без которого не будет доступа на стадион. Соответствующий закон, принятый Госдумой и Советом Федерации, 30 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Напомним, что система Fan ID действовала во время ЧМ-2018 и на матчах Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Олег Романцев
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
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Романцев — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Есть ощущение, что минимум ничья будет»
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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Зенит

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Краснодар

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 22 1 4
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