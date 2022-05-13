Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:29

Александр Мостовой не верит в победу российских клубов в CAS

Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы российских клубов, подавших апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«Думаю, что нет никаких надежд на положительный результат. Как это будет выглядеть? Две недели назад тебя гонят отовсюду, а сейчас ни с того, ни с сего вернут? Что случилось или поменялось за эту неделю? После заявления Чеферина нас через неделю окончательно отовсюду исключили. Это их право, закон. Они решают, этому нужно подчиняться. Правильно, что наши клубы подают апелляции. За это не накажут, поэтому правильно. Надо цепляться и пытаться, а так никакого продвижения, на данный момент, я не вижу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.

Александр Мостовой
УЕФА
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев: «А какая разница? 100 лет «Спартаку», 95 лет»

Романцев — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Есть ощущение, что минимум ничья будет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости