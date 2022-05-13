Александр Мостовой не верит в победу российских клубов в CAS

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы российских клубов, подавших апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«Думаю, что нет никаких надежд на положительный результат. Как это будет выглядеть? Две недели назад тебя гонят отовсюду, а сейчас ни с того, ни с сего вернут? Что случилось или поменялось за эту неделю? После заявления Чеферина нас через неделю окончательно отовсюду исключили. Это их право, закон. Они решают, этому нужно подчиняться. Правильно, что наши клубы подают апелляции. За это не накажут, поэтому правильно. Надо цепляться и пытаться, а так никакого продвижения, на данный момент, я не вижу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.