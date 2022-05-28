Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после матча со «СКА-Хабаровск» (3:0) отметил работу главного тренера Сергея Юрана.

«Сезон был рваный. Понимаем, первая часть совсем не удавалась, закончили ее на последнем месте. Сборы тоже не вселял уверенности, тогда последний контрольный матч «Крыльям» проиграли 3:7, это ни в какие рамки не лезло. Попросили Сергея Николаевича Юрана вернуться в клуб, он сделал невероятное. 18 очков, которые набрали с ним. Задачу выполнили, эмоций сейчас даже нет. Верю, что в следующем сезоне будем идти вперед», — сказал Терюшков «СЭ».