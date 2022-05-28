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Терюшков — о Юране: «В «Химках» он сделал невероятное»

Роман Терюшков прокомментировал работу Сергея Юрана в «Химках»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после матча со «СКА-Хабаровск» (3:0) отметил работу главного тренера Сергея Юрана.

«Сезон был рваный. Понимаем, первая часть совсем не удавалась, закончили ее на последнем месте. Сборы тоже не вселял уверенности, тогда последний контрольный матч «Крыльям» проиграли 3:7, это ни в какие рамки не лезло. Попросили Сергея Николаевича Юрана вернуться в клуб, он сделал невероятное. 18 очков, которые набрали с ним. Задачу выполнили, эмоций сейчас даже нет. Верю, что в следующем сезоне будем идти вперед», — сказал Терюшков «СЭ».

В первом матче подмосковный клуб на выезде потерпел поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч стал победителем противостояния и выступит в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

Сергей Юран
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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 1 : 2
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