Промес не ответил на вопрос о получении российского паспорта

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не стал отвечать на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Российский паспорт? Без комментариев.

Ресторан в Москве? Провести вечеринку по случаю победы — хорошая идея. Не знаю, как сложится завтрашний матч. Посмотрим, может, вас пригласим тоже», — заявил Промес.

В турнирной таблице Тинькофф чемпионата России «Спартак» расположился на девятой строчке. Команда может завершить сезон с трофеем — клуб пробился в финал БЕТСИТИ Кубка России, где соперником красно-белых будет другой московский коллектив — «Динамо».