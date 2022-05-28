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Терюшков считает заслуженной победу «Химок» в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги ответного стыкового матча за право выступления в РПЛ между подмосковной командой и «СКА-Хабаровск» (3:0).

«К этому и готовились, шли. Вся команда билась. Сергей Николаевич Юран сделал свою работу. Как он и обещал, скучно не было. К сожалению, не смогли без стыков, была осечка в Хабаровске, но сегодня показали свою игру. Мне кажется, заслуженно победили, могли забивать и больше.

Боязни после первого матча не было. Понятно, был мандраж, все могло пойти не так. Тем более по ходу матча пошел такой град. Но глаза боятся, а руки делают. Ребята все профессионалы, бились», — сказал Терюшков «СЭ».

В первом матче подмосковный клуб на выезде потерпел поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч стал победителем противостояния и выступит в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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 1 : 5
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