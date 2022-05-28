Терюшков считает заслуженной победу «Химок» в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги ответного стыкового матча за право выступления в РПЛ между подмосковной командой и «СКА-Хабаровск» (3:0).

«К этому и готовились, шли. Вся команда билась. Сергей Николаевич Юран сделал свою работу. Как он и обещал, скучно не было. К сожалению, не смогли без стыков, была осечка в Хабаровске, но сегодня показали свою игру. Мне кажется, заслуженно победили, могли забивать и больше.

Боязни после первого матча не было. Понятно, был мандраж, все могло пойти не так. Тем более по ходу матча пошел такой град. Но глаза боятся, а руки делают. Ребята все профессионалы, бились», — сказал Терюшков «СЭ».

В первом матче подмосковный клуб на выезде потерпел поражение со счетом 0:1, но по сумме двух встреч стал победителем противостояния и выступит в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.